Polizei vor Ort: neue Bezirksbeamtinnen für Mettmann.

Mettmann Michaela Jordan und Silke Stephan sind neu im Revier – als erste Ansprechpartnerinnen der Bürger. Sie halten unter anderem Kontakte zu Kitas, Schulen und Senioreneinrichtungen.

Kompetent und bürgernah, mit der richtigen Mischung aus Freundlichkeit und manchmal notwendiger Strenge: Sie sind erste Ansprechpartner, stehen in Kontakt zu Kindergärten, Schulen, Vereinen und Seniorentreffs und kennen sich in ihren Bezirken bestens aus. Die Rede ist von den Frauen und Männern im Bezirksdienst der Polizei. Da gibt es vier neue – zwei davon in Mettmann. Mit vier Frauen wird der Bezirks- und Schwerpunktdienst der Kreispolizei deutlich weiblicher – in Mettmann, Langenfeld und Monheim.