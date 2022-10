In der Langenfelder Innenstadt und auch in den Stadtteilen ist es bunt geworden. Die Stadt hat ihre Ampeln und Beete neu bepflanzt und die Natur tut ein übriges.

Blätter färben sich rot und orangefarben, fallen goldfarben und braun aufs graue Pflaster. Am Rheinufer und im Rheinbogen in Monheim treiben die Wolken ein wildes Spiel, vermischen sich mit dem Rauch, der in Dormagen aus den Industrie-Schornsteinen aufsteigt.