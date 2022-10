Bundeswehr unterstützt Langenfelder Volksbund bei der Straßensammlung : Soldaten sammeln Geld für die Pflege von Kriegsgräbern

Langenfeld Bundeswehrsoldaten sammeln an den Freitagen 4. und 11. November Spenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK). Der gemeinnützige Verein sorgt sich um Kriegsgräber im Ausland.

Der Ortsverband Langenfeld führt deswegen in Langenfeld eine Straßensammlung an den Markttagen durch. Dabei wird der Verband erneut von Soldaten der Waldkaserne Hilden unterstützt.

Der erste Sammeltermin ist für Freitag, 4. November, von etwa 9 bis 12 Uhr in der Langenfeld Fußgängerzone und an einem Infostand auf dem Langenfelder Wochenmarkt vorgesehen. Am Markttag unmittelbar vor dem Volkstrauertag findet die zweite Sammlung statt. Am Freitag, 11. November, sammeln die Bundeswehrangehörigen dann nochmals in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr auf dem Markt.