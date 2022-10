Ehrung der Monheimer Karnevalisten : Volgmann erhält Goldenen Schelm der Gromoka

Moritz Peters überreichte Ralf Volgmann den Goldenen Schelm. Foto: Gromoka

Monheim Der Goldene Schelm, gestiftet vom Elferrat der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) und geschaffen von der Künstlerin Elke Tenderich-Veit wird in loser zeitlicher Folge an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderer Weise um das Monheimer Brauchtum verdient gemacht haben.

Nun wurde Ralf Volgmann für knapp drei Jahrzehnte Vorstandsarbeit für die Gromoka, davon 17 Jahre als Vereinsvorsitzender, geehrt.

Da es überhaupt nicht die Sache des so Geehrten sei, im Rampenlicht zu stehen, so Sitzungspräsident Moritz Peters in seiner Laudatio, sei diese Huldigung seines Wirkens und die Lobpreisung seiner Person sicherlich eine der härtesten Erlebnisse seiner karnevalistischen Karriere. Mit seiner Arbeit habe Volgmann die Grundlage für die Erfolgsgeschichte des gesamten Monheimer Karnevals in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gelegt. Mit Mut, Weitsicht und unermüdlicher Schaffenskraft habe er den Verein und den Karneval auch durch die vergangenen schwierigen Jahre der Pandemie geführt.

Immerhin hafte ein geschäftsführendes Vorstandsmitglieder im schlimmsten Fall wirtschaftlich mit seinem Privatvermögen. Die Frage, was ihn für die unzähligen Stunden harter Organisationsarbeit entschädige, beantwortete sich Peter selber: „Wenn dann alles läuft und funktioniert, die Menschen ausgelassen ihren Spaß haben...., dann kann man – wer ganz genau hinsieht – ein kurzes zufriedenes Lächeln auf Ralfs Gesicht erahnen.“

Zu der Ehrung kamen nicht nur Abordnungen aller Monheimer Karnevalsgruppen, auch Bürgermeister Daniel Zimmermann, der Zeltbetreiber Hans-Georg Niemeyer und der Geschäftsführer der Buchungsagentur „Alaaaf“, Horst Müller.

(elm)