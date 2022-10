Volleyball, Oberliga : SGL steht vor den Wochen der Wahrheit

Der erfahrene Trainer Michael Wernitz hat noch Fehler im Spiel der SGL-Volleyballerinnen ausgemacht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Langenfelder Oberliga-Volleyballerinnen treffen nun auf stärkere Gegner im Kampf um den Wiederaufstieg: Am Sonntag geht es für das Team von Trainer Michael Wernitz zum Tabellensechsten TC Gelsenkirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julian Schmitt

Die Wiedergutmachung ist gelungen. Nach einem durchwachsenen Auftritt beim STV Hünxe (3:2) meldeten sich die Oberliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) durch ein 3:0 über den TB Höntrop eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurück. „Wir haben endlich wieder frei aufgespielt“, findet SGL-Coach Michael Wernitz. „Mich freut besonders, dass alle Spielerinnen zum Einsatz kamen und ihren Beitrag zu diesem wertvollen Heimsieg leisteten.“

Nach einem durchwachsenen Start fand sich Christin Nadolski auf der Libero-Position gut ein. Wie bereits in den vergangenen Wochen, strukturierte die Führungsspielerin erneut den Spielaufbau. „Die Mitspielerinnen wissen ganz genau, welchen Plan Christin hat. Sie spielt sehr flink“, lobt Wernitz. Seit dem Sommer wechselt sich Nadolski mit Arnika Lorenz ab, die mehr und mehr in das Spiel integriert wird. In der Annahme waren beide Akteurinnen gegen Höntrop sehr sicher.

Neben Lorenz machte mit Felicitas Christ ein weiterer Zugang auf sich aufmerksam. „Mit Felicitas haben wir eine vorbildliche Spielerin bekommen, die sehr lernwillig ist“, stellt der Trainer fest. „Ihre Qualitäten sind sehr vielfältig, denn sie ist sehr schnell, technisch versiert und aufmerksam in der Verteidigung. Durch ihre gut platzierten Aufschläge wird sie immer wieder gefährlich.“ Gemeinsam mit Inga Maus und Isabelle Schumann übernimmt Christ im Mittelblock Verantwortung.

Einerseits konnten sich einige Langenfelderinnen in den Vordergrund spielen, andererseits streute die SGL gegen Höntrop viele Fehler im Angriff ein. „Wir dürfen nicht mehr so viele Geschenke an den Gegner verteilt werden. Stärkere Mannschaften würden unsere Unzulänglichkeiten bestrafen“, erklärt Wernitz. In der Tabelle liegt der Zweite Langenfeld (14 Punkte) knapp hinter dem Spitzenreiter SV Blau-Weiß Dingden II (15 Zähler).