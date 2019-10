Über den Ortsteil plaudern : Mobile Redaktion ist am Donnerstag in Reusrath

Mobile Redaktion ist am Donnerstag in Reusrath

Langenfeld Als Ergänzung unserer achtteiligen Serie von Stadtteil-Porträts kommt die Mobile Redaktion der Rheinischen Post am Donnerstag, 24.Oktober, 11-12 Uhr, nach Langenfeld-Reusrath.

RP-Redaktionsleiter Stephan Meisel freut sich am Stehtisch vor dem Rewe-Markt (Opladener Straße 120) bei Kaffee und Gebäck auf nette Gespräche mit Menschen aus dem Ortsteil. Die in unserem gestrigen RP-Artikel beschriebene Belebung des Reusrather Platzes, Wohnungsbau, Verkehr, Einzelhandel, Sicherheit und alles, was Reusrath betrifft, kann diskutiert werden.