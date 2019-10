Stadtgespräch : Howard Carpendale kommt nach Langenfeld

Langenfeld Der Schlagerstar signiert am 31. Oktober in der Stadtgalerie seine neue CD „Symphonie meines Lebens“.

(og) Der Schlagerstar Howard Carpendale ist am Donnerstag, 31. Oktober, zu Gast in der Stadtgalerie. In der Hauptkuppel wird er um 18 Uhr ein Interview geben und seine neue CD „Symphonie meines Lebens“ signieren. Singen wird er nicht.