Brand in Monheim : Acht Verletzte bei Brand in Monheim

23.10.2019 ++Monheim++ Küchenbrand im 1. OG eines Mehrfamilienhauses - 8 Verletzte davon 2 Kleinkinder - Hund gerettet - Wohnung unbewohnbar Die Feuerwehr Monheim am Rhein wurde gegen Mitternacht zu einem Brandeinsatz auf die Mozartstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Küchenbrand gekommen war. Dichter, schwarzer Brandrauch drang aus der Wohnung, ein Hund wurde in der Wohnung vermisst. Umgehend wurde die Tierrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. Der Hund konnte glücklicherweise schnell gefunden und gerettet werden und blieb augenscheinlich unverletzt. Insgesamt wurden 8 Personen nach rettungsdienstlicher Behandlung in Krankenhäuser transportiert, davon 2 Kleinkinder. Nach Abschluss der Brandbekämpfung mussten umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter durchgeführt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: Patrick Schüller