Langenfeld : Mobile Redaktion ist am Freitag in Wiescheid

Langenfeld Die Rheinische Post kommt am Freitag, 4. Oktober, 11 bis 12 Uhr, nach Wiescheid. RP-Redakteurin Petra Czyperek freut sich am Stehtisch an der Kirchstraße (Einmündung Zur Wasserburg) auf interessante Gespräche mit Menschen aus dem Stadtteil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Verkehr, Einzelhandel, Sicherheit und alle Themen, die Wiescheid betreffen, können diskutiert werden.