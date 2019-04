Bürger sind eingeladen : Mobile Redaktion: Fragen erwünscht

Die Mobile Redaktion wird am Waschbrett in Mettmann stehen. Die Teilnahme ist frei, eine Tasse Kaffee steht bereit. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Verwaltung, Politiker und Bürger diskutieren zum Umbau Mühlenstraße.

(arue) In voraussichtlich zwei Wochen beginnt der Umbau von Mühlenstraße und Orthsgasse. Bei einer Mobilen Redaktion der RP am kommenden Mittwoch wollen Bürgermeister Thomas Dinkelmann und Kurt Werner Geschorec (Dezernent für Planen und Bauen) erläutern, was genau geplant ist. Bürger sind dazu eingeladen, vorbeizuschauen, bei einer Tasse Kaffee und Gebäck zuzuhören und ebenfalls Fragen zu stellen.