Langenfeld Live : Papa’z Finest feiert Comeback

LANGENFELD So hat es das Langenfeld-Live-Publikum gern: Erst bringt „Papa’z Finest“ als Wachmacher ein Bruno-Mars-Medley, dann zum Mitsingen den Joris-Hit „Herz über Kopf“.

Beim zweiten der sieben mittwöchlichen Gratiskonzerte auf dem Marktplatz treffen Sänger Guido Vorkötter (2.v.l.) und seine sechs Bandkollegen von „Papa’z Finest“ von Anfang an den Nerv des Publikums. „In unserem Repertoire haben wir auch Balladen, aber hier wollen wir, dass das Publikum vor der Bühne richtig abgeht“, sagt der 42-jährige Senior der Coverband aus dem Raum Bonn/Köln. Das tut es dann auch bei Stevie Wonders „Superstition“, Michael Jacksons „Billie Jean“ oder „There‘s Nothing Holdin‘ Me Back“ von Shawn Mendes. Erst seit wenigen Monaten gehört Sängerin Naomi (l.) der Band an, die ihre Stimme gut bei Hits der Spice Girls oder Coldplay einbringt. Vor zwei Jahren war Papa’z Finest schon mal bei Langenfeld Live dabei, damals aber wegen eines Gewitters mit Starkregen arg beeinträchtigt. Beim gestrigen Comeback bleibt es von oben her trocken, in der Menschenmenge ist es dank gutem Getränkeabsatz feucht-fröhlich – so wie es zur Finanzierung der wöchentlichen Gratiskonzerte ja auch sein soll.