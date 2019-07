Hingehen : Langenfeld Live: Ab Mittwoch gibt’s Getränkechips

LANGENFELD Vom 10. Juli bis 21. August spielt an sieben Mittwochabenden hintereinander jeweils eine Band drei Stunden lang gratis auf dem Marktplatz.

Nur noch eine Woche, dann wird der Marktplatz wieder an sieben Mittwochabenden hintereinander zur lauten Musikbühne. Mit dem Heimspiel der Band „Jim Button’s“ startet die Konzertreihe „Langenfeld Live“. „Wir erwarten wie in den Vorjahren jeweils bis zu 2000 Zuschauer aus der ganzen Region“, sagt Citymanager Jan Christoph Zimmermann. G

Der 0,3-Liter-Trinkbecher aus Plastik kostet wie im Vorjahr 4 Euro, ein Getränkechip 2,80 Euro. Die Veranstalter hoffen, dass die Zuschauer reichlich zu den Ständen strömen. Trotz Sponsorengeldern sei der freie Eintritt nur dann möglich, sagt Zimmermann. Denn jedes einzelne Konzert kostet nach Angaben des Kommit-Geschäftsführers 7000 bis 8000 Euro. „Deswegen ist es nicht fair und nicht erlaubt, eigene Getränke mitzubringen. Zumal Glasflaschen ja auch in der Menge zersplittern können.“ Ab sofort gibt es im Bürgerbüro und an anderen Stellen die Plastikbecher und Getränkechips zu kaufen.

Was Bei „Langenfeld live“ treten sieben Bands gratis auf dem Marktplatz auf. Vom 10. Juli bis 21. August immer mittwochs, 18 bis 21 Uhr. Organisatoren: Agentur Joko (Siegen) und Marketingverbund Kommit; die Rheinische Post ist seit der Premiere 2010 Medienpartnerin. Sponsoren sind Stadt-Sparkasse, Stadtwerke, AOK, Brauerei Früh sowie die Firmen Boes und Laufenberg.

Still at the Basement (7. August) Die Langenfelder, die ihr Publikum immer gerne einbeziehen, spielen Rockklassiker etwa von Pink Floyd oder neuere Stücke von Revolverheld.