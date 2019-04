Langenfeld : „Langenfeld live“: Fans bestimmen sieben Bands

LANGENFELD Die Fans der Freiluft-Konzertreihe „Langenfeld live“ haben entschieden: Unter elf Bands haben sie die sieben ausgewählt, die ab dem 10. Juli an sieben Mittwochabenden bei freiem Eintritt auf dem Marktplatz vor etwa 2000 Zuschauern spielen werden.

(mei) Anlässlich der 10. Langenfeld-live-Reihe hatten die Joko GmbH und der Marketingverbund Kommit als Veranstalter gemeinsam mit Stadtverwaltung und Medienpartner Rheinische Post zum Publikumsentscheid per Facebook oder Postkarte aufgerufen. Die ersten drei Plätze belegten Jim Button’s (367 Stimmen) vor Triple Sec (351) und Still at the Basement (330). Hier die Termine der über Sponsoren und Getränkeverkauf finanzierten Gratiskonzerte jeweils von 18 bis 21 Uhr auf dem Marktplatz: