Auf frischer Tat : Polizei nimmt Autoknacker aus Osteuropa fest

Langenfeld Einem Langenfelder kam das Verhalten des Trios verdächtig vor.

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Mittwoch drei Autoknacker festnehmen konnte. Das Trio hatte an der Schneiderstraße in Langenfeld einen Firmenwagen aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet. Noch bevor die Diebe ihre Beute verladen konnten, wurden sie von der Polizei gestellt und festgenommen.

Gegen 2.20 Uhr fuhr ein 33 Jahre alter Langenfelder auf der Hardt in Richtung Schneiderstraße, als ihm ein Nissan mit französischem Kennzeichen auffiel. Der Wagen bewegte sich in verdächtiger Art und Weise sowie ohne Licht rückwärts in die Auffahrt einer an der Schneiderstraße ansässigen Schreinerei und parkte neben einem Firmenwagen des Betriebs. Dem Zeugen kam dieses Verhalten äußerst merkwürdig vor. Er verständigte die Polizei.