Fußball : Neu-Trainer Cartus arbeitet hart mit HSV

Damen hoch: Daniel Cartus hat mit dem Fußball-Bezirksligisten HSV Langenfeld durchaus einiges vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Langenfeld Der Bezirksligist will auch in der neuen Saison eine gute Rolle spielen. Los geht es mit dem Derby in Reusrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Schmitz

Der Fußball-Bezirksligist HSV Langenfeld war in der vergangenen Saison als Aufsteiger mit dem fünften Platz in der Abschluss-Tabelle die Überraschungsmannschaft. Erfolgs-Trainer Daniel Gerhardt (40) ist noch dabei an der Burgstraße, fungiert jetzt aber als Sportlicher Leiter und hat seinen Posten an den befreundeten Daniel Cartus (40) übergeben. Der ehemalige U-21-Nationalspieler steckt mit seinem Kader gerade mitten in einer sehr intensiven Vorbereitung, in der er seinen großen Erfahrungsschatz als Trainer und Zweitligaspieler an die relativ junge Mannschaft weitergibt.

„Mein Vorgänger hat die Messlatte sehr hochgelegt und in der neuen Saison wird uns sicher kein Gegner weiterhin unterschätzen“, findet Cartus, „die Truppe arbeitet ausgesprochen gut mit. Wir werden gewappnet sein, auch in der schweren und fußballerisch stärkeren Düsseldorfer Gruppe mitzuhalten.“ Cartus beschreibt Einstellung, Stimmung und Bereitschaft innerhalb der Mannschaft als ausgezeichnet. Innerhalb von 14 Tagen gab es zehn Einheiten inklusive zweier Testspiele: „Wir werden an der einen oder andere Stellschraube drehen, um uns in bestimmten Bereichen zu verbessern. Wichtig war der Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisliga A.“

Info Zu Hause fast so gut wie Meister und Vizemeister Nach dem Aufstieg konnte sich der HSV Langenfeld auf Anhieb in der Fußball-Bezirksliga etablieren. Als Fünfter lag er am Ende mit 56 Punkten beachtliche 19 Zähler vor der Abstiegszone. Basis dafür war die Heimstärke mit 36 Punkten. Nur der Meister SV 09/35 Wermelskirchen und der Vizemeister TSV Ronsdorf (jeweils 39) war etwas besser.

Für Cartus ist es von großer Bedeutung, dass der Verein im erfahrenen Lukas Beruda (35) einen Fußball-Fachmann als neuen Jugendleiter verpflichtet hat. Cartus und Beruda verfügen als Trainer über die A-Lizenz und Ralf Wirthwein (50) komplettiert als Trainer der Zweiten das erfahrene Trio. Der Coach bezeichnet die Neuzugänge Patrick Becker, Anas El Morabiti, Timm Cartus (alle FC Monheim), Daniel Kabbe (FSV Vohwinkel) und Felix Ludwig (VfB Hilden II) als gesunde Mischung aus jungen Spielern und Routinier Becker.

In den ersten Testspielen konnte der HSV überzeugen und sich Stück für Stück auf die wohl höheren Anforderungen in der neuen Guppe 1 der Bezirksliga einzustellen. Auf eigener Anlage gewann Lanenfeld zunächst gegen den Bezirksligisten DV Solingen mit 4:2 (3:1). Die Treffer erzielten Severin Krayer, Alessandro Petri, Dogan Nazim Erbulan und Felix Ludwig.

Gegen den favorisierten FC Pesch aus der Mittrelrheinliga bot das Team ebenfalls eine in allen Belangen gute Leistung, verlor aber durch einen frühen Elfmeter in der vierten Minute insgesamt unglücklich mit 0:1 (0:1). „Das war der nächste Schritt, denn die Truppe hat unseren Plan verwirklicht und die Vorgaben hervorragend in die Tat umgesetzt“, urteilte Cartus, der besonders mit der taktischen Ausrichtung sehr zufrieden war.