Judo : Langenfelder Talente feiern den dritten Platz

Foto: JCL

Langenfeld (mid) Die Nachwuchs-Kämpfer U 12 des JC Langenfeld (JCL) hatten nach dem Finale in der „Ju-Kailiga“ in Neuss allen Grund zur Freude, denn in der Gesamtwertung belegten sie den starken dritten Tabellenplatz.

