Langenfeld/Aachen : Am Freitag fällt das Urteil gegen Todesfahrer aus Langenfeld

LANGENFELD/AACHEN Ein Langenfelder raste im Januar mit seinem VW Golf in einen stehenden BMW, sein Beifahrer (43) starb. Am Freitag soll vor dem Aachener Landgericht das Urteil gegen den 46-Jährigen fallen.

Mehrere Autofahrer hatten als Zeugen im Prozess ausgesagt, dass sie von dem rasenden VW Golf an jenem Januarabend riskant überholt worden waren, der an einem dieser Fahrzeuge sogar den linken Autospiegel abfuhr. Drei von ihnen sahen die Kollision des Golfs mit dem BMW. Keiner hatte aufleuchtende Bremslichter beobachtet. Der Golf raste raste mit mindestens Tempo 135 ins Heck des BMW, errechnete ein Verkehrssachverständiger.

Kurze Zeit nach dem Unfall sagte ein Ehepaar aus Alsdorf bei der Polizei aus, dass die beiden Insassen des Golfs verheiratet gewesen waren: Der gestorbene Beifahrer war ihr eigener Sohn. Zwei Wochen vor dem Unfall hätten sich die beiden Männer getrennt, möglicherweise habe der Langenfelder den Unfall absichtlich herbeigeführt, um sich selbst und dem 43-Jährigen aus Enttäuschung über die Trennung zu töten. Die am 18. Juni begonnene Gerichtsverhandlung schien auf einen ziemlich klaren Fall und einen kurzen Prozess hinauszulaufen. Bereits am Ende des ersten Prozesstages bat der Vorsitzende Richter Roland Klösgen die Prozessbeteiligten, ihre Plädoyers vorzubereiten. Doch dann trug der redegewandte Langenfelder seine Version der Ereignisse überzeugend vor. Die seit dem 15. Dezember 2018 getrennt lebenden Ehemänner hätten sich über Weihnachten wieder angenähert und ein probeweises Zusammenziehen in der ehelichen Wohnung in Langenfeld vereinbart.