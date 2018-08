Sabine Kolodzinsky hat in ihrer Buchhandlung am Markt zahlreiche Kochbücher für heiße Tage. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Hilden In diesen Tagen ist es eindeutig zu heiß zum Grillen. Hungern muss man dennoch nicht. Neue Sommerkochbücher bieten eine Menge Alternativen.

„Salat satt“ lautet der Titel einer Sammlung von 60 Varianten, die gleich zwei Buchhändlerinnen aus Langenfeld schwärmen lassen: Hiltrud Markett mit ihrer Bücherecke an der Langenfelder Hauptstraße und Sabine Kolodzinsky von der Buchhandlung Langen am Marktplatz. Beide Hobbyköchinnen haben bereits ihre Lieblings-Rezepte in dem appetitlichen Salat-Kochbuch auserkoren.

Kolodzinsky bevorzugt den „cremig-süß-herzhaften Genuss“ des französischen Erbsensalates in „Salat satt“. Mit gebratenem Frühstücksspeck, angeschmorten Romana-Herzen und Frühlingszwiebeln plus 300 Gramm frischen Erbsen sei der Salat eine ausgefallene Vorspeise, wenn Gäste kommen, oder ein vollwertiger Hauptgang. Das Dressing besteht aus saurer Sahne, Mayonnaise, Creme fraîche und Buttermilch, Zitrone und grobem Meersalz.

Cornelia Riege, Buchhändlerin der Thalia-Buchhandlung, die es in Langenfeld in der Stadtgalerie und in Hilden an der Mittelstraße gibt, hat es ein Salat-Buch mit besonderer Aufmachung angetan: „Leon.100 Salate“.