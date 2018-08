Ausstellung in der Stadtbibliothek Langenfeld

Langenfeld Bilder von Blumen, abstrakte Kunst, kräftige Farben... Unter dem Titel „Die Sprache der Farben“, stellt Gabriele Mathias Stolz jetzt in der Stadtbibliothek Gemälde aus.

Die 64 Jahre alte Leverkusenerin ist Autodidaktin. Nach eigenen Angaben hat sie sich seit 2003 in die Malerei vertieft. „Aufgrund einer Krankheit verbrachte ich einige Zeit in Reha und nahm dort von einem Malangebot Gebrauch“, sagt Gabriele Stolz. Sie sei dort für ihre Bilder gelobt worden, was sie motivierte, die Malerei zu Hause in Leverkusen fortzusetzen. „Die Freude an der Malerei wuchs.“ Anfangs habe sie nur für sich selbst und ihre Familie gemalt, irgendwann für Firmlinge einer Kirchengemeinde. „Dann hat mich eine befreundete Pastoralreferentin dazu ermutigt, meine Bilder in der Leverkusener Kunstnacht vorzustellen.“

Eine weitere Inspiration für die 64-Jährige seien christlich-weltliche Texte, die sie durch die Nutzung von Farben und Motiven in Bilder setzt. In ihrer Malerei höre sie auf sich selbst: „In erster Linie sollen meine Bilder mir selbst gefallen. Getreu dem Motto, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt, muss jeder sehen, was er will.“ Die gelernte Krankenschwester malt täglich, nahm schon an einigen Workshops teil – aktuell bei der Künstlerin Renate Rüter Nork in Bergisch Gladbach. Seit 2002 stellt die Stadtbibliothek Langenfeld regelmäßig Bilder aus, überwiegend von heimischen Schülern und Künstlern. Büchereileiterin Martina Seuser hatte Bilder von Gabriele Stolz zum ersten Mal in der Leverkusener Kunstnacht gesehen. Danach lud sie die Malerin ein, in Langenfeld auszustellen. „Durch den eher unruhigen Hintergrund der Bücherei passen Gabriele Stolz’ kraftvolle Bilder gut hier rein.“ Die Stadtbibliothek bietet laut Seuser als Ort für Ausstellungen viel Laufkundschaft. „Bilder, die hier gezeigt werden, erreichen durch den regen Betrieb der Bibliothek mehr Menschen als an manchen reinen Ausstellungsorten. Außerdem können so Menschen, die eher weniger mit Gemälden zu tun haben, angeregt werden, sich mit Kunst auseinanderzusetzen.“