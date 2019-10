Karnevalistischer Tanzabend : Echte Fründe: Die Session kann kommen

Langenfeld Schon vor dem offiziellen Beginn der Karnevalszeit haben die Tanzgruppen beim Echte-Fründe-Abend ihre Beiträge vorgestellt. Dafür gab es viel Applaus.

Kutscherball Der Heimatverein Postalia feiert am 22. November in er Schützenhalle Richrath

Hoppeditz-Erwachen Die KG Spießratzen Langenfeld weckt den Hoppeditz in der Schützenhalle Richrath am 16. November

Pinzenproklamation Das Festkomitee Langenfelder Karneval stellt am 15. November in der Stadthalle die Majestäten vor

Sessionseröffnung am 11. November auf dem Galerieplatz in Langenfeld

Auch den großen Mariechen steckt der Karneval im Blut. Das stellen sie bei der Aufführung ihres neuen Sessionstanzes unter Beweis. Unter dem Motto „Nur die Liebe zählt“ bewegen sich die Echten Fründe zu bekannten Karnevalsliedern. Den Spaß am Tanzen und der Gemeinschaftssinn im Corps sind klar zu erkennen und stecken das Publikum an. Für Leonie Ißling (24) und Celina Wicke (23) sind ganz klar diese Gemeinschaft und der Spaß am Karneval das, was für sie das Tanzen im Corps so besonders macht. „In der Hochsaison sind wir sehr viel unterwegs, da fahren wir dann immer mit dem Bus zu den Aufführungen. Das schweißt schon zusammen und daraus entstehen dann auch viele Freundschaften“, erzählt Leonie Ißling.