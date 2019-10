Arbeitsmarkt im Oktober : 2787 Leute im Südkreis suchen Job

Langenfeld/Monheim 1387 Langenfelder und 1400 Monheimer sind aktuell arbeitslos gemeldet.

Nach Angaben der Agentur für Arbeit liegt die Gesamtzahl von 2787 Jobsuchenden in der gemeinsamen Geschäftsstelle Langenfeld um 70 unter der vom September, aber um 32 über der vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt in Langenfeld bei 4,3 Prozent, in Monheim bei 6,4 Prozent; für die Geschäftsstelle beträgt sie 5,1 Prozent – wie im Oktober 2018. 684 Langenfelder und Monheimer meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, das sind 109 mehr als vor einem Jahr. Dagegen beendeten im Oktober 754 Personen ihre Arbeitslosigkeit, das sind 107 mehr als vor einem Jahr. Unternehmen der beiden Städte meldeten im Oktober 181 neue Arbeitsstellen, 75 weniger als vor einem Jahr. Damit sind in der Geschäftsstelle 809 offene Stellen gemeldet; 193 Stellen weniger als vor einem Jahr.