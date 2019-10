Feuerwehreinsatz : Bei Autoreparatur Matten in Werkstatt in Brand gesetzt

Langenfeld Bei einem Brand in einem Gewerbebetrieb an der Bahnhofstraße ist am Dienstagnachmittag niemand verletzt worden.

Gegen 17.10 Uhr war die Feuerwehr Langenfeld alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle qualmte es in einem Gebäude, in dem sich ein Verkaufsraum befindet, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Bei der weiteren Erkundung habe sich aber herausgestellt, dass sich der Brandherd nicht in der verrauchten Halle befand, sondern in einer benachbarten Autowerkstatt. Dort wurden laut Feuerwehrsprecher bei Reparaturarbeiten an einem Pkw Dämmmatten in Brand gesetzt. Diese Flammen seien indes bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden. Bei einer Kontrolle der Werkstatt auf Glutnester oder Flammen habe die Feuerwehr keinen weiteren Brandherd gefunden.