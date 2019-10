Familie und Freizeit : Dieses Wochenende wird lang und gruselig

Je verkleideter, desto besser: Wie diese drei, so feiern etliche Leute gerne Halloween. Zum Beispiel im Monheimer Sojus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Mettmann Dank des Feiertags Allerheiligen haben die meisten von uns extra viel Zeit für Unternehmungen. Los geht es mit Halloween, aber es gibt noch reichlich mehr zu erleben.

MONHEIM Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der/die Schaurigste im ganzen Land? Die Antwort gibt es vielleicht am Donnerstag im Monheimer Sojus 7, Kapellenstraße 38: Irre Clowns, gefährliche Tiere und ein unberechenbarer Dompteur locken in eine Manege des Wahnsinns. Ab 20 Uhr steigt eine Halloween-Party, organisiert vom Sojus und dem Verein Rhein-Rock. Zu passender Musik gibt es an der Theke Fassbier, Bloody Marys und Blutorangen-Wodka, aber auch Alkoholfreies. Besucher müssen mindestens 16 sein. Der Eintritt kostet 5 Euro. Wer verkleidet kommt, zahlt nur 3 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag findet in der Kulturraffinerie K714 an der Rheinpromenade die Finissage der Ausstellung zu Markus Lüpertz‘ „Leda“ statt. Zum feierlichen Abschluss spielt der Künstler am Klavier mit der Band Triple Trip Touch (TTT). Die Band wurde 1983 von Frank Wollny und Ralf Winkler alias A.R. Penck gegründet. Für Penck, damals am Schlagzeug und Keyboard, kam in den 90er Jahren Markus Lüpertz. Gemeinsam wollen sie groovigen Free Jazz spielen.

Sven Bensmann macht am Samstag Comedy in Langenfeld. Foto: RP/Torsten Weller

Am Sonntag führt „AuenerlebnisBegleiter“ Horst Josten durch die Urdenbacher Kämpe. Bei dem Rundweg vom Altrhein über die Kopfweiden- und Streuobstwiesen und entlang des Rheinufers entdecken die Besucher die vielfältigen Gesichter dieses Gebietes. Dabei erfahren sie Interessantes und Wissenswertes über die verschiedenen Landschaftsformen und deren Bedeutung als Lebensraum für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die Führung beginnt um 11 Uhr am Wanderparkplatz Baumberger Weg (Piels Loch) am Ortsausgang von Urdenbach. Die Exkursion dauert etwa drei Stunden und kostet 5 Euro pro Person. Festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung sind erforderlich. Anmeldung unter h.josten@auenerlebnisbegleiter.de.

Zwischen den Ständen des Monheimer Martinsmarkt warten am Sonntag Food-Trucks mit Köstlichkeiten aufs Publikum. Daneben locken von 11 bis 18 Uhr ein mittelalterliches Martinsdorf, ein unterhaltsames Bühnenprogramm und der begleitende verkaufsoffene Sonntag in die Innenstadt. Um 12.30 Uhr fordert Pfannenhof-Gastronom Bernhard Firneburg Besucher zum Kartoffelschäl-Wettbewerb auf. Wer am Ende den schwersten Eimer hat, gewinnt einen in Monheim einzulösenden Einkaufsgutschein. Davor und danach gibt es ein musikalisches Programm. Der Pianist Thomas Nowak spielt als Boogie Man Blues und Boogie-Woogie, das Duo 2nd Hand spielt 80er, 90er und moderne Popsongs und die Band Musik for the Kitchen interpretiert mit ihrer Kitchen Radio Show altbekannte und überraschende Lieblingssongs. Im mittelalterlichen Martinsdorf an Heinestraße und Eierplatz organisiert der Monheimer Reitsportverein einen Steckenpferd-Parcours. Um 16.30 Uhr lädt die städtische Musikschule zum Martinssingen, auch Sankt Martin soll zur Mantelteilung vorbeikommen. Daneben gibt es viele mittelalterliche Aktionsstände. Den Abschluss bildet eine Schwertkampf-Darbietung mit Feuershoweinlagen. Zum Verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr hat sich der Einzelhandel neben den gewohnten Rabatten vielfältige Aktionen einfallen lassen. Auch viele Geschäfte entlang der Baustelle auf der Alten Schulstraße öffnen ihre Türen.

Im Monheimer Herbstkino in der Aula am Berliner Ring läuft am Sonntag ab 17 Uhr „Pets 2“. Foto: dpa/Illumination Entertainment and U

Am Sonntag, 17 Uhr, zeigen die Monheimer Kulturwerke den Film „Pets 2“ im Herbstkino in der Aula am Berliner Ring. Als die Familie von Duke und Max größer wird, da Besitzerin Katie heiratet und Nachwuchs bekommt, steht die Welt der Haustiere auf dem Kopf. Max‘ Freundin Gidget muss sein Lieblingsspielzeug aus den Fängen einer Katzendame befreien. Im anschließenden Familienurlaub auf dem Bauernhof helfen sie Rooster bei einer wichtigen Rettungsmission. Währenddessen retten Chloe und Snowball zusammen mit Shih Tzu Daisy einen Tiger. Karten gibt es ab 5 Euro unter www.monheimer-kulturwerke.de.

Im Monheimer „Pfannenhof“, Turmstraße 2-6, gibt es am Sonntag ab 17.30 Uhr ein Musical-Dinner. Gäste können dem Phantom der Oper nicht nur direkt ins Gesicht blicken, sondern auch die Träne im Auge von Elisabeth glitzern sehen und den kalten Atem des „Vampirs“ im Nacken spüren. Die Zuschauer befinden sich mitten im Geschehen. Das Team präsentiert Ohrwürmer unter anderem aus „König der Löwen“, „Phantom der Oper“, „Elisabeth“, „Cats“, „Starlight Express“, „My fair Lady“ und „Westside Story“ bis zu „Abba“, „Amadeus“ und „Wikked“. Dazu wird ein Vier-Gänge-Menü serviert. Tickets kosten 74 Euro.

Gitarrist Jochen Wingsch musiziert am Samstag in Langenfeld. Foto: RP/Falter

LANGENFELD Zum Einstieg ins Wochenende in Langenfeld haben die Besucher der Stadtgalerie (Galerieplatz) Gelegenheit, Howard Carpendale zu erleben. Die Schlagerlegende präsentiert am Donnerstag ab 18 Uhr unter der Hauptkuppel der Shoppingmall seine neue CD und gibt Autogramme. Singen allerdings wird er nicht.

Der Deutsch-Mexikanische Kulturkreis Langenfeld veranstaltet am Samstag, 12 bis 16 Uhr, erstmals in der Posthornstadt den traditionellen mexikanischen Totentag, Dia de los Muertos, mit einer farbenfrohen Ofrenda, dem geschmückten Gabentisch. Es werden Kostproben mexikanischer Speisen und Getränke angeboten. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist in den „Falter“-Räumlichkeiten im Obergeschoss des Marktkarrees, Solinger Straße 20. Von 12.30 bis 13.30 Uhr gibt es ein Kulturprogramm mit traditioneller Musik und Tänzen.

Die Band „Music for the Kitchen“ unterhält am Sonntag beim Monheimer Martinsmarkt. Foto: RP/n.n.

Ebenfalls im Marktkarree öffnet am Samstag, 18 Uhr, die offene Bühne der Künstlergruppe „Falter“. Im Obergeschoss zu Gast ist der Sänger, Songwriter und Cover-Rockmusiker Jochen Wingsch aus Remscheid. Unter dem Motto „Papa Jo‘s One Man Acoustic Jam“ spielt der Gitarrist Eigenkompositionen und Cover-Songs quer durch alle möglichen Genres. Gefühlvolle Balladen, druckvoller Rock, Blues, Raggae, Funky Rythmen oder auch mal Ragtime. Auf Deutsch und Englisch, nicht immer ganz ernst gemeint und fern ab vom Mainstream, bekommt jeder Song eine persönliche Note mit Charme und jeder Menge Groove. Überraschend und unterhaltsam wird auch mal der Blues zelebriert oder ein Ragtime gezupft. Garniert mit ausgesuchten, anspruchsvollen Sahnestücken der RockGeschichte, soll das Konzert ein Genuss werden. Der Eintritt ist frei, Spenden in den Falterhut ind willkommen.

„Comedy. Musik. Liebe“ heißt es bei Sven Bensmann am Samstag, 20 Uhr, im Langenfelder Schaustall, winkelsweg 38. Der Mann hat eine Brille, einen gut ausgeprägten Bartwuchs und ist Mitte 20. Andere Männer in seinem Alter beenden gerade ihr BWL-Studium oder planen ihren beruflichen Aufstieg. Sven tut das nicht, sondern greift zur Gitarre und trägt lustige Alltagbeobachtungdslieder vor wie „Die Nerdhyme“ oder „BWL – das Musical“. Bensmann hat die Statur eines Bären, eine Stimme zwischen Joe Cocker und Bruce Springsteen und einen eigenen Humor. Eintritt:16 und 18 Euro (VVK/AK). Vorverkauf unter schauplatz.de.

„Dia de los Muertos“-Gruppe in den USA. Nach Langenfeld kommt der Totentag indes direkt aus Mexiko. Am Samstag wird gefeiert. Foto: dpa/Mark Reinstein

Das Stadtmuseum Langenfeld eröffnet am 3. November um 11 Uhr die neue Sonderausstellung. Der Olymp – sex and crime im Götterhimmel zeigt Kunstwerke zur griechischen Antike aus rund zweieinhalb Jahrtausenden. „Die Schau geht ebenso unterhaltsam wie wissenschaftlich fundiert der klassischen griechischen Mythologie auf den Grund“, kündigt das Museum an. Figuren und Sagen aus dem Altertum werden dem Betrachter anhand von Großplastiken, Keramiken und Ölgemälden nahe gebracht. Im Mittelpunkt stehen dabei die olympischen Götter und ihre Abenteuer. Es sind die großen Fragen der Menschheit, die uns seit den ersten Aufzeichnungen antiker Mythologie bis in die Gegenwart begleiten. Liebe und Krieg, Geburt und Tod, Heirat und Ehebruch sind Themen, die unsere Vorfahren offenbar ebenso erschauern ließen wie uns, wenn wir uns zeitgenössischen Romanen oder Filmen widmen. Ausgehend vom Göttervater Zeus spinnen antike Sagen ein wirres Netz aus Intrigen, Verrat und Emotionen. Die eindrücklichen Geschichten lieferten gleichzeitig Erklärungen für die Entstehung der Welt und die Position des Menschen im universellen Gefüge. Indem sie in die Welt der Götter erhoben wurden, bildeten sie das Spektrum menschlicher Gefühle ab. Einige der den Götter zugesprochenen Wesenszüge sind bis heute sprichwörtlich. Wer möchte schon einer unliebsamen und sich stetig wiederholenden Sisyphos-Arbeit nachgehen müssen oder sich mit der Unzulänglichkeit der Achilles-Ferse befassen? Und ist aphroditische Schönheit nicht immer noch das angestrebte Ideal? Deutlich wird, dass der menschliche Körper und seine Nachbildung seit jeher faszinierten und dazu anregten, künstlerisch tätig zu werden. Die in Langenfeld ausgestellten, teilweise überlebensgroßen Abgüssen antiker Originale aus der Zeit von ca. 580 bis 100 v. Chr. bilden exemplarisch die Entwicklung antiker Darstellungsformen von der Archaik über die Klassik bis zum Hellenismus ab. Mehrere großformatiger Ölgemälden sowie einige Holzschnitte von Gustave Doré, die Teil der eigenen Sammlung sind, illustrieren die Allgegenwart der Antikerezeption in der westlichen Kulturgeschichte. Um 1900 entstandene figürliche Bronzen erweitern das Spektrum der ausgestellten Objekte. Unter ihnen befindet sich auch eine Darstellung der Europa auf dem Stier und damit eine Figur, die auch heute noch sinnbildlich zur Illustration politischer und historischer Ereignisse herangezogen wird. Durch die Fülle an Ausstellungsobjekten und den verhältnismäßig langen Zeitraum, über den diese entstanden, lädt die Ausstellung zum Vergleichen wiederkehrender Themen im Wandel und im Spiegel der Zeit ein. Die Leihgaben stammen aus der Goethe-Universität, Skulpturensaal und Antikensammlung in Frankfurt/Main, der Original- und Abgusssammlung des Lehrstuhls für Klassische Archäologie der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, der Letter-Stiftung in Köln, dem Kunstpalast in Düsseldorf, dem Stadtmuseum in Oldenburg und aus der eigenen Sammlung. Geöffnet bis zum 16. Februar täglich außer montags, 10 bis 17 Uhr (feiertags zum Teil abweichend). Der Eintritt ist frei.