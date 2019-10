Langenfeld : 79-Jährige fährt mit Auto gegen Haus

Langenfeld Seniorin verliert in Langenfeld-Mitte die Kontrolle über ihren Wagen – laut Polizei aufgrund einer Erkrankung.

(elm) Ein internistischer Notfall ist laut Polizei die Ursache eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag in der Langenfelder Innenstadt ereignet hat. Eine 79-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Golf an der Kreuzung Hauptstraße / Isarweg gegen eine Hauswand.