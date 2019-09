Polizeibericht : Wiescheiderin überrascht Einbrecher

Langenfeld/Monheim In Monheim hinterlassen Diebe eine Spur aus gestohlenen Zigarettenstangen.

(gut) Die Polizei meldete am Montag zwei Einbrüche, je einen aus Langenfeld und Monheim.

In Wiescheid traf es am Sonntag die Eigentümerin eines freistehenden Einfamilienhauses an der Verbindungsstraße. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen überraschte diese bei ihrer Heimkehr gegen 15.30 Uhr vier Männer, die gerade dabei waren, das rückwärtig gelegene Terrassenfenster ihres Wohnzimmers aufzubrechen. Als sie die Frau sahen, flohen die Unbekannten durch den Garten in Richtung Verbindungsstraße. Eine sofort nach Meldung der Tat eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Flüchtigen verlief ohne Erfolg. An der Terrassentür konnten Hebelmarken und ein beschädigtes Fensterglas festgestellt werden.

Die Geschädigte beschreibt die flüchtigen Täter alle in gleicher Weise: etwa 30 Jahre alt, zirka 1,90 Meter groß, schlanke Statur, kurze, schwarze Haare, hellhäutig. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 entgegen.

In Monheim wurde am Montag in der Frühe gegen 4 Uhr an einem Supermarkt an der Elsa-Neumann-Straße Einbruchsalarm ausgelöst. Die innerhalb kurzer Zeit am Tatort eintreffenden Polizisten stellten eine aufgebrochene Tür fest, vor der – über eine Strecke von zirka 100 Meter Länge verteilt – mehrere Stangen Zigaretten auf dem Boden lagen. Der oder die unbekannten Täter hatten offenbar mindestens Teile ihrer Beute bei überhasteter Flucht verloren, nachdem sie die Zigaretten zuvor aus dem Kioskbereich des Supermarktes entwendet und dabei den Alarm ausgelöst hatten. Die Beute-Spur führte die Poliezi bis zu einem Durchgang, der vom Parkplatz des Supermarktes zur Berghausener Straße führt. Die Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Höhe von Schaden und Beute können die Ermittler aktuell noch nicht beziffern.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen. Außerdem gibt die Kreispolizei Mettmann unter anderem folgende Ratschläge zum Einbruchschutz: Lassen Sie bei Wohnungs-/Haustüren mit Glasfüllung niemals innen den Schlüssel stecken! Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken, um sich bei einem unfreiwilligen Aussperren helfen zu können, denn: Einbrecher kennen jedes Versteck! Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie unverzüglich den Schließzylinder aus! Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen – denn gekippte Fenster sind offene Fenster! Sichern Sie auch Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, denn Einbrecher sind manchmal wahre Kletterkünstler und nutzen Leitern, Gartenmöbel etc. als Kletterhilfen.

