Stadtgespräch : Reusrather Schützen feiern Oktoberfest mit Dreikampf

Langenfeld Am 2. Oktober geht es um 19 Uhr los.

Anders als die Münchner feiern die Reusrather Schützen ihr Oktoberfest wirklich nur im Oktober. Und zwar am Mittwoch, 2. Oktober. Beginn am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit im Schützenheim, Brunnenstraße 51, ist um 19 Uhr. Die Sebastianer verwandeln ihr Heim in ein Wiesn-Zelt – mit Haxen, Nürnberger Rostbratwürstln, Leberkäs, Sauerkraut und Brezeln. So gestärkt, kann, wer will, den beliebten traditionellen Reusrather Dreikampf bestreiten: Wer am besten sägt, nagelt und am längsten den Humpen in der Höh hält, dem winkt ein toller Preis. Auch tanzwütigen Wiesngänger kommen nicht zu kurz, denn den ganzen Abend läuft Partymusik. Bayrische Trachten sind sehr gerne gesehen, aber keine Pflicht. Der Eintritt an diesem Abend ist frei.