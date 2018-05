Theater für Monheimer Jugendliche: Junge Leute proben Umgang mit Gewalt

Monheim Statt zu chillen haben sieben Mädchen ein Theaterprojekt erarbeitet. Premiere von "Nichts" ist heute.

Laura Karl ist vom Engagement der Jugendlichen begeistert. "Sie bringen sehr viel mit ein." Immerhin hätten sie ihre Ferien auch mit "Chillen" verbringen können. Stattdessen treffen sie sich jeden Tag, um zu diskutieren. "Über Situationen, die sie auch selbst kennen", sagt Petra Haase. "Dabei wird viel mit dem Körper gearbeitet." Das Projekt dient der Gewaltprävention. "Die Jugendlichen sollen durch Rollenübernahme lernen, anders mit den Situationen umzugehen, als in dem Buch", so Haase, "in dem es eine eher gewaltvolle Lösung gibt." Natürlich werden auch die einzelnen Szenen auf der Bühne geprobt. "Es ist viel Text zu lernen", gibt Haase zu. Und zur Untermauerung der Emotionen werden Hip-Hop-Choreographien einstudiert.

"Man wird bewusster in solchen Sachen", meint sie, "denkt darüber nach". Lorena Mai spielt ein gläubiges Mädchen, dass ihren Glauben aufgeben muss. "Es ist schön, das spielen zu können", erklärt die Elfjährige, "aber auch anstrengend." Sie kennt Laura Karl bereits von einem Theaterprojekt an der Astrid-Lindgren-Schule. Obwohl sich die meisten Mädchen nicht kannten, hat sich eine vertrauensvolle und freundschaftliche Atmosphäre entwickelt. Sina-Marie Arnold spielt ebenfalls gerne Theater. "Ich bin in der Schule in der Theater-AG", verrät die 13-jährige Schülerin des Otto-Hahn-Gymnasiums. Auch die eher schweren Inhalte des Stücks findet sie wichtig. "Das Thema ist gut", bringt sie es auf den Punkt, "weil es ja immer da ist."