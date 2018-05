Lokalsport: Reusrather trauern verpasster Chance nach

Langenfeld Der Fußball-Bezirksligist bleibt Dritter - was für Trainer Ralf Dietrich trotz allem in Ordnung geht.

Dem Fußball-Bezirksligisten SC Reusrath (SCR) hängt das Aus im Kampf um den Aufstieg immer noch nach und die Ernüchterung ist groß beim Team von Trainer Ralf Dietrich. Die Reusrather (64 Punkte) werden in der Abschluss-Tabelle den dritten Platz belegen - unabhängig davon, wie am vorletzten Spieltag die Partie beim auf Rang elf stehenden Landesliga-Absteiger TSV Bayer Dormagen ausgeht (morgen, 15 Uhr).

Als der SCR vorübergehend an der Tabellenspitze stand, herrschte im Sportpark großer Optimismus. Sogar die Konkurrenz in der Klasse hatte die Reusrather als sehr ernsthaften Kandidaten für den Aufstieg in die Landesliga auf der Rechnung. Letztlich fehlte es allerdings in entscheidenden Spielen an der nötigen Effektivität und Entschlossenheit. Besonders schmerzhaft: Vor knapp vier Wochen gab es beim SV Uedesheim nach einer 1:0-Führung zur Pause eine 2:6-Niederlage. Manchmal war der SCR auch glücklos, sodass er jetzt relativ klar hinter dem Ersten VfB Solingen (72 Punkte) und dem TSV Eller 04 (71) zu finden ist.