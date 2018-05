Langenfeld: In der Markthalle streikt die Klimaanlage

Langenfeld Vor einem Jahr meldete der Eigentümer des kulinarischen Treffpunkts Insolvenz an. Seither bemüht sich Zwangsverwalter Hagen Bens, die Halle soweit in Schuss zu halten, dass die Standbetreiber gut arbeiten können.

Jamal Sajadi schwitzt in der Küche seiner kleinen Trattoria Pomodoro. Wieder einmal streikt die Klimaanlage in der Markthalle. Sajadi zuckt die Schultern und wendet die Champignons in der Pfanne. Soll heißen: Wir sind hier Kummer gewöhnt. Bedra Limani von der Eisdiele schimpft lauter. "Nichts funktioniert. Im Winter ist es zu kalt, im Sommer zu heiß", sagt er. Auch die Eingangstüre sei noch nicht repariert, führt er die Liste der Kritikpunkte fort. Zwangsverwalter Hagen Bens bemüht sich um schnelle Abhilfe, ist aber nicht so frei in seinen Entscheidungen, wie es ein Eigentümer wäre. "Wenn es um größere Beträge geht, muss ich erst beim Gericht finanzielle Mittel beantragen", sagt er mit Blick auf die Klimaanlage. "Dort ist die Kühlflüssigkeit ausgelaufen", bestätigt er. Eine Firma sei beauftragt, diese kurzfristig zu ersetzen. Kostenpunkt: rund 10.000 Euro. Auch die Tür an der Eisdiele werde ersetzt, versichert er.