Langenfeld: Stadt und Co laden zum Langenfelder Kindertriathlon

Stadt und Co laden zum Langenfelder Kindertriathlon

Langenfeld

Das Referat Kindertageseinrichtungen, Schule und Sport und der Initiativkreis "Rund ums Bad" mit den Vereinen SG Langenfeld, Schwimmverein, DLRG veranstalten am Samstag, 9. Juni, den 13. Langenfelder Kindertriathlon. Der Wettbewerb ist für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren (Jahrgänge 2007 bis 2011), er führt um das Langenfelder Freibad an der Langforter Straße. Der erste Startschuss erfolgt um 10 Uhr. Siegerehrungen für alle Altersklassen sollen ab etwa 11.45 Uhr sein. Anmeldungen sind noch bis Freitag, 1. Juni, möglich. Da die Fahrradstrecke über die Langforter Straße führt, ist diese ab 9.30 Uhr bis zum Veranstaltungsende (ca. 12.30 Uhr) von der Jahnstraße bis zum Buswendeplatz am Karl-Schröder-Haus (AWO) gesperrt.