Monheim : Kunstnebel vertreibt Automatenknacker

Monheim Erfolglos haben zwei Männer versucht, in der Nacht zu gestern einen Bankautomaten in Monheim zu sprengen. Weil der Polizeihubschrauber kreiste, hat in Monheim-Mitte kaum einer ein Auge zugemacht. Der Grund: Gegen 3.20 Uhr hatten zwei mit Sturmhaube und Motorradhelm maskierte Männer versucht, den Geldautomaten der Deutschen Bank am Rathausplatz zu knacken. Erfolglos. Das teilte die Polizei mit. Sie hat eine Großfahndung veranlasst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als die Täter versuchten, den Geldautomaten zu öffnen, löste der Alarm aus. Die Vernebelungsanlage ging an und versperrte die Sicht im Vorraum. Die Täter flüchtetn - ohne Beute in unbekannte Richtung.

Bei ihrer Flucht benutzten sie laut Zeugenaussagen vermutlich ein bereitstehendes Motorrad, so die Polizei. Nach der Spurenaufnahme gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter versucht haben, den Geldautomaten mit Werkzeuggewalt zu öffnen. Hinweise auf eine versuchte Sprengung des Automaten gebe es bisher nicht. Als die Beamten gestern Früh die Bank betraten, tappten sie zunächst im Dunkeln. Grund: Die Vernebelungsanlage hatte gute Arbeit geleistet. Erst die Feuerwehr, die mit einem Hochleistungslüfter den Nebel aus dem Gebäude blies, sorgte für klare Sicht. Es stellte sich heraus, dass einer der Automaten beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

(og)