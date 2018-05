Langenfeld : Polizei stellt Asphaltkocher von A 3-Baustelle sicher

Langenfeld Der Brand eines Asphaltkochers am Montag auf der A 3-Baustelle zwischen Opladen und Langefeld beschäftigt weiterhin die Ermittler. Die ausgebrannte Maschine ist vorerst sichergestellt worden, hieß es von der Polizei gestern. Die Ursache für das Feuer am Montagmittag auf der Autobahn in Höhe Rheindorf, bei dem ein Arbeiter schwerste Verbrennungen erlitt und es zu kilometerlangen Staus gekommen war, bleibt weiterhin unklar. Die starke Rauchentwicklung war weithin sichtbar.

In beide Richtungen bildeten sich lange Staus, teils berichten die Verkehrsnachrichten von bis zu anderthalb Stunden Wartezeit. Bei schwülwarmem Wetter mussten die Rettungskräfte auch mehrere im Stau Wartende wegen Kreislaufbeschwerden behandeln.

(LH)