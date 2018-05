Kreis Mettmann: Ist das antik oder kann das weg?

Kreis Mettmann Beim Bestimmungstag im Neanderthal-Museum werden Knochen-, Scherben oder Metallfunde untersucht.

Solche Hoffnungen sind beim Bestimmungstag üblich. Es erscheinen nicht nur versierte und leidenschaftliche Jäger und Sammler - Gerhard Bönig ist so einer -, sondern auch Laien, die beim Spaziergehen am Feldrand zufällig verdächtige Objekte, sprich Tonscherben oder Knochen beziehungsweise Metallstücke gefunden haben. "Es gibt in der deutschen Bevölkerung ein reges Interesse an der Archäologie", erklärt Riethus. "Viele Leute gehen in ihrer Freizeit auf Suche nach Fundstücken aus der Vergangenheit". Aber es passiere auch öfters, dass im Nachlass eines verstorbenen Menschen Dinge gefunden werden, die scheinbar archäologischer Natur sein könnten. Ob frisch gefunden im Neandertal oder auf dem Dachboden eines Verwandten - beim Bestimmungstag des Museums werden diese Fundstücke beurteilt. Riethus und Gumboldt bringen die Fachexpertise mit: "Wir bestimmen hier, ob es sich tatsächlich um ein archäologisches Objekt handelt oder nicht". Das bietet Stoff für Diskussionen: "Gerade bei Sammlern spielt persönliche Leidenschaft eine Rolle", meint Gumboldt. "Selbstverständlich möchten diese Leute einmal im Leben das Exemplar schlechthin gefunden haben. Die Enttäuschung ist groß, wenn wir ein vielversprechendes Fundstück als harmlosen Stein identifizieren." Riethus dreht die Steine von Bönig in ihren Händen, streicht über Wölbungen, Kanten und Linienmuster. Sie sagt, sie suche nach "Merkmalen intentioneller Bearbeitung" und macht zunehmend ein skeptisches Gesicht. Die Chancen, hier einen Faustkeil zu haben, ein wichtiges Werkzeug unserer frühen Vorfahren, stünden eher schlecht. "Der Faustkeil ist das Schweizer Taschenmesser der Steinzeit", scherzt Gumboldt.