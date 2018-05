Langenfeld : Zwei Schulen nehmen Abschied

Das bleibt: Ein Bild auf dem Gebäude der neuen Prismaschule in Langenfeld zur Erinnerung an die alte Metzmacher-Hauptschule mit Türmchen. Foto: RALPH MATZERATH

Langenfeld Die Tage sind gezählt: Mit Ende des Schuljahres verschwinden die Felix-Metzmacher-Schule und die Johann-Gutenberg-Realschule aus der Langenfelder Schullandschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Schmitt

Die Felix-Metzmacher-Schule (FMS) im Stadtzentrum von Langenfeld. Als man ihr 1977 den Namen des einstigen Langenfelder Bürgermeisters gab, ahnte sicher niemand, dass mit dieser Schule mal die letzte Hauptschule in Langenfeld schließen wird. Am 27. Juni 2018 ist es so weit: Dann hat der letzte Jahrgang der Hauptschule (75 Schüler) Abschlussfeier. Auch der Bürgermeister, der Landrat und Ehemalige sind geladen. Der Betrieb wird für immer eingestellt.

Nach der Käthe-Kollwitz-Schule im vorigen Jahr wird auch die verbliebene zweite Hauptschule in der Stadt schließen. Diese Schulform gibt es dann nicht mehr in Langenfeld. Mit dem Ende der Felix-Metzmacher-Schule in zwei Monaten wird dann auch der geschichtsträchtige Name verschwunden sein. Ursprünglich war geplant, die an der Fröbelstraße neu gebaute Gesamtschule mit Ende der FMS nach Felix Metzmacher zu benennen. Das wurde verworfen; die Gesamtschule trägt nach einem politischen Votum den Namen Prismaschule.

Neben der FSM schließt auch die Johann-Gutenberg-Realschule - auch eine Bildungsstätte mit langer Tradition. Sie wurde im Jahre 2009 hundert Jahre alt. Anders als bei der FSM läuft aber mit der Schließung der Gutenberg-Schule die Realschule in der Stadt als Schulform nicht aus. Mit der Kopernikus-Realschule an der Immigrather Straße bleibt eine. Frank Theis, Leiter der Kopernikus-Realschule, der die Gutenberg-Schule bis zum Ende mitbetreut, sagt, es gebe an der Gutenberg-Schule ein Ende ohne viel Tamtam. Die Schüler feierten ihren Abschluss, "aber nur für sich". "Lehrkräfte haben sich zum Leichenschmaus verabredet, ein letztes gemeinsamen Treffen."



Kreis Mettmann : Hauptschüler suchen eine Schule

zurück

weiter

Das Ende einer Schulform, das ist es indes, was FSM-Schulleiter Rolf Schlierkamp beschäftigt. Wenn Schlierkamp vom Ende seiner Schule spricht, spricht er vom "Ende einer Legende". "Wir waren schon eine außergewöhnliche Schule", sagt er. "Wir waren fester Bestandteil der pädagogischen Schulwelt in Langenfeld. Wir hatten eine christliche Orientierung. Mit Hilfe der Berufsorientierung haben wir viele Schüler in die Arbeitswelt bekommen. Wir haben viele außergewöhnliche Konzepte gehabt - etwa einen Trainingsraum zum Reflektieren; für Schüler, die sich im Unterricht nicht gut benehmen konnten. Wir hatten tolle Kooperationspartner und viel Sport an der Schule ... ." Schlierkamp hat noch viel Gutes zu sagen. Gutes, das in guter Erinnerung bleiben wird.

Aber die Stimmung sei gedrückt, sagt er. Er sorgt sich um seine Schüler. Im vorigen Schuljahr seien nicht alle Fünftklässler von Gesamtschulen übernommen worden - dabei sei das die Hoffnung gewesen. Ulrich Moenen Fachbereichsleiter Schule bei der Stadt spricht von einer Ausnahme. Es sei aufgrund zu weniger Klassen und einer Verschiebung bei der Wahl der Schulformen (weniger Gymnasiasten) zu einem Engpass gekommen; auch hätten Eltern sich während des Anmeldeverfahrens teils nicht schnell genug zurückgemeldet. Die Folge: Nicht alle Schüler kamen in Langenfeld unter; vier seien in umliegenden Städten untergekommen. Damit es künftig keine Engpässe gibt, haben die Prismaschule und die Kopernikusschule ab dem Schuljahr 2018/19 je einen Zug mehr.

(RP)