Langenfeld/Monheim: Backe, backe, Mathe üben: Tipps fürs Lernen

Langenfeld/Monheim Nachhilfe-Experten erklären, wie beim Schuljahres-Endspurt das Büffeln besser klappt.

Aus Fehlern lernen Fehler gemacht? Kein Problem. Fehler sind ein wichtiger Teil des Lernprozesses und deshalb kein Grund zur Panik. Ganz wichtig ist allerdings, dass man sich jeden Fehler, der in der letzten Klausur gemacht wurde, genau ansieht und daraus lernt. "Wenn man sich die Berichtigung gut einprägt, macht man den gleichen Fehler garantiert nicht zweimal", ist die Schülerhilfe überzeugt.

Lernen im Alltag Den Lieblingsfilm auf Englisch ansehen oder einen französischen Comic lesen - warum beim Lernen nicht mal kreativ werden? Geschichte kann man im Museum und mit Asterix & Co. lernen, Rechnen funktioniert sogar beim Kuchenbacken, wenn die Zutaten abgewogen werden. Manchmal sind es gerade die Dinge, die Spaß machen, bei denen man etwas lernen kann.

Nach Angaben der Schülerhilfe nimmt jeder vierte Schüler in Deutschland mindestens einmal während seiner Schulkarriere eine außerschulische Lernförderung in Anspruch. Das Online-Lerncenter der Schülerhilfe lässt sich nach deren Angaben gratis nutzen. Lerninhalte könnten so auf anschauliche Weise vertieft werden. Mehr unter www.schuelerhilfe.de