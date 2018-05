Aktion: RP verlost Karten für Wissenschaftskabarett

Langenfeld Vince Ebert gastiert am Freitag mit seinem Programm "Future ist die Zukunft" in Baumberg.

Baumberg (elm) In seinem letzten Programm "Evolution" schaute der Wissenschaftskabarettist Vince Ebert zurück und zeigte uns, warum wir so sind, wie wir sind. In seinem neuen Programm "Futur ist die Zukunft", das er am Freitag, 20 Uhr, im Bürgerhaus Baumberg vorstellt, wagt er einen Blick in die Zukunft. Wie werden wir in 20 Jahren sein? Wird uns Youtube mit Katzenvideos in den Wahnsinn treiben? Wann kommt die Frauenquote im Vatikan? Kann die Erderwärmung durch Social Freezing verhindert werden? Und wieso sind fast alle Zukunftsprognosen falsch? Wir fliegen heute nicht mit Rucksackraketen durch die Lüfte und haben keinen Warp-Antrieb. Dafür die iWatch und eine Pille, die bei ihrer Einnahme eine Erektion verursacht.