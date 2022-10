Hochbegabte Schüler in Langenfeld : Schlaue Kinder werden schneller schlauer

Langenfeld Langenfelds Hochbegabte profitierten während der Pandemie von der Schule zuhause: Sie konnten dort ihr persönliches Lerntempo selbst bestimmen.

„Die Schüler schätzten vor allem die erhöhte Lerngeschwindigkeit sehr“, so Pflüger in der Rückschau. Allen Befürchtungen zum Trotz habe der häusliche Unterricht für die besonders Begabten wenig Nachteile gebracht. Sie seien gut aus der Coronazeit herausgekommen.

Dennoch gebe es heute Probleme: „Die haben mit der Rückkehr in den normalen Unterricht begonnen“, sagt Pflüger. „Der Lernfortschritt passt sich nun wieder dem normalen Leben in der Schule an. Das geht ‚unseren‘ Kindern und Jugendlichen inzwischen zu langsam.“ Das wirke sich auch im Umgang miteinander aus: „Der Ton in der Schule ist nach Corona rauer geworden.“