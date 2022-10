Biererfindung aus Monheim : Das „Friedensbier“ Költ feiert sein Fünfjähriges

Monheim Das Friedensbier aus Monheim, das Kölsch und Altbier erstmals konfliktfrei in einem Sud vereint, blickt auf fünf turbulente Jahre zurück.

Am 7. Oktober 2017 ging die Idee über die Crowdfunding Plattform Startnext an den Start. Heute – nach fünf Jahren – ist Költ in mehr als 600 Märkten der Lebensmittelketten verfügbar. Inzwischen gibt es noch zwei weitere Sorten. Ein zuckerreduziertes Radler und das Biobier „Költ 1288“.