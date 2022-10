Bildung in Stralen : Besondere Freitage für Straelener Sekundarschüler

Straelen In Kooperation mit der heilpädagogisch-therapeutischen Praxis Apfelbaum lernen die Schüler zum Beispiel, Konflikte respektvoll und angemessen zu lösen.

So bietet ein Kommunikationsprojekt, das in Zusammenarbeit mit der heilpädagogisch-therapeutischen Praxis Apfelbaum durchgeführt wird, den Schülern die Möglichkeit, „Giraffen- und Wolfssprache“ kennen zu lernen und mit diesem Wissen Konflikte angemessen und respektvoll zu lösen. Beim Teamtraining im Straelener Jugendzentrum JuSt bekamen sie die Aufgabe, teamorientierte Lösungswege zu erproben. Professionell begleitet wird dies durch den Leiter des JuSt, Dirk Sieben, und von der Schulsozialpädagogin. Die dort erworbenen Fähigkeiten können die Schüler weiter ausbauen. Unter der Leitung der Sporthelfer aus den Jahrgängen 9 und 10 meisterten sie an einem zusätzlichen Freitag einen Sportparcours, den sie nur als Team bewältigen können. Auch beim Bauernhofprojekt wird das Arbeiten im Team gefördert. In kleinen Gruppen arbeiteten die Fünftklässler an verschiedenen Stationen des Quinkertzhofs und stellten ihre Ergebnisse ihren Klassenkameraden vor.