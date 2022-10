Polizei sucht Zeugen in Monheim : Mann bedroht Autofahrerin mit Waffe

Polizei sucht Zeugen in Monheim

Die Polizei war in Monheim im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim Ein Mann hat eine Autofahrerin und ihren Beifahrer am Freitag mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Plötzlich soll der Mann in seine Innentasche gegriffen und einen schwarzen, pistolenähnlichen Gegenstand hervorgeholt haben. Damit habe er in Richtung der Autofahrerin und ihrem Beifahrer gezielt. Der Unbekannte und seine Begleiterin sollen anschließend in Richtung Busbahnhof geflüchtet sein.