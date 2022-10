Langenfeld: Ordnungsamt bittet um Hinweise : Immer wieder Ärger mit E-Rollern

Langenfeld Nach den großen Erwartungen rund um die E-Scooter-Nutzung der letzten Meile folgt die Ernüchterung: Die Fahrer sind oft rücksichtslos, kennen die Regeln nicht und gefährden sich und andere.

(dh) Rücksichtslose E-Scooter- und Fahrradfahrer verärgern immer mehr Bürger in Langenfeld. „Können Sie mir plausibel erklären, warum E-Scooter in unserer Stadt überhaupt nicht stören?“, fragt Renate Mecklenbeck in Richtung Langenfelder Verwaltungsspitze. Bei einem Spaziergang habe sie binnen 20 Minuten fünf Fotos von verkehrswidrig abgestellten Rollern gemacht. Ein gemütliches „Bummeln in der Fußgängerzone, rund um die Markthalle und der Schoppengasse ist fast unmöglich. Von rasanten E-Sooter- und Radfahrern fühle ich mich buchstäblich bedroht. Appelle an die Mitbürger und Besucher laufen ins Leere. Wie schade. Bei Urlauben in den Niederlanden und in Norddeutschland ist das Radfahren in so kleinen Fußgängerzonen verboten und alle halten sich daran. Ich bin enttäuscht, das behinderte, ältere Menschen und Familien mit Kleinkindern in Langenfeld so wenig Beachtung finden“, schreibt die Leserin.