Fußball : Mühlencup auf der Zielgeraden

Wegberg Beim Mühlencup in Wegberg hat es Gastgeber SC Wegberg kampflos ins Halbfinale geschafft. „Das ist schon schade“, findet Marc Baltes, der Geschäftsführer des SC Wegberg, und fügt hinzu: „Unser eigentlicher Gegner, der FC Wickrathhahn III, hat kurzfristig abgesagt.

Wickrathhahn, der sich im Verlauf der Woche in Gruppe C den zweiten Platz gesichert hatte und so für das Viertelfinale qualifiziert hatte, lieferte sich in den Gruppenspielen einen harten Kampf mit dem SSV BW Kirchhoven und Rhenania Richterich. Kirchhoven entschied diesen Kampf für sich und wurde Gruppensieger der Gruppe C. In der Gruppe D setzte sich Gastgeber SC Wegberg souverän durch. Der STV Lövenich zog als Gruppenzweiter ins Viertelfinale ein, während der SV Ophoven ausschied.