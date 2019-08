Leichtathletik : Silber und ein neuer Kreisrekord

Kreis Heinsberg Leichtathletik: Ingrid Kusche und Hans Borgmann in Zella-Mehlis erfolgreich.

Mit von der Partie in diesem Jahr waren aus Sicht des Kreises Heinsberg die beiden Urgesteine Ingrid Kusche (TV Erkelenz) und Hans Borgmann (VSV Grenzland-Wegberg). Während Borgmann sich frühzeitig entschieden hatte in Zella-Mehlis zu starten, entschied Kusche kurzfristig und situativ, dass sie ihren Trainingspartner begleiten wollte. Borgmann startete im Werfer-Fünfkampf in der M85 und Kusche stellte sich der Konkurrenz in der W75. Auf dem Programm standen die Würfe mit Speer, Hammer, Diskus und Gewicht sowie das Kugelstoßen. Ingrid Kusche schleuderte den Speer auf 17,43 m, während ihr bester Hammerwurf bei 27,25 m landete. Die Kugel stieß sie auf 7,94 m, während sie das Gewicht auf 10,70 m und den Diskus auf 21,82 m beförderte. Damit sammelte sie 4048 Punkte und wurde deutsche Vizemeisterin, was mit Silber belohnt wurde. Hans Borgmann warf den Diskus auf 14,18 m und schleuderte das Gewicht auf 7,03 m, den Hammer auf 20,25 m. Die Kugel landete im besten Versuch bei 6,46 m, der Speer wurde mit einer Weite von 16,61 m gemessen. Damit belegte er in der Gesamtwertung Rang fünf, stellte mit der Punktzahl von 2461 Punkten einen neuen Kreisrekord auf. Als Höhepunkt hat der Erkelenzer vom VSV Grenzland-Wegberg die Senioren Europameisterschaften im Blick. Sie finden vom 5. bis 15. September in Venedig/Italien statt.