Leichtathletik : Felix Weidenhaupt holt fünften Platz

Erkelenz Leichtathletik: Bei den Deutschen Blockmehrkampf-Meisterschaften in Lage zeigt er eine gute Vorstellung.

Auch Nils Arne Schröder vom TuS Jahn Hilfarth stellte sich der Konkurrenz im Block Lauf, allerdings in der Klasse M15. Er sprintete die 100 Meter in 12,26 Sekunden und überlief die 80 Meter Hürden in 12,58 Sekunden. Im Weitsprung erzielte er 5,52 Meter, während sein Ballwurf mit 45,50 Metern in die Gesamtwertung ihren Eintrag fand. Abschließend lief Nils Arne die 2000 Meter in 6:48,11 Minuten und belegte damit final Rang zwölf.