Nachruf : Trauer um Retterin des SC 09 Erkelenz

Ehrenmitglied Hannelore Strupat ist nach langjähriger Krankheit im Alter von nur 67 Jahren gestorben. Hohe Auszeichnungen erhielt sie durch die Stadt Erkelenz und die Fußballgremien – bis hin zum Deutschen Fußballbund, wo sie Mitglied im „Club 100“ war.

Dass der 9. Juli 2010 nicht als „schwarzer Freitag“ in die Vereinschronik des Sportclubs 09 Erkelenz eingegangen ist, sondern als „Tag der Rettung und des Neuanfangs“, das war damals einzig und allein einer Frau zu verdanken, die sich in größter Not um die Existenz des Vereins neben ihrem Ehrenamt als Jugendleiterin dann auch noch zur Vorsitzenden wählen ließ. Am Mittwoch hat Hannelore Strupat im Alter von 67 Jahren den Kampf gegen eine 15 Jahre mit großer Tapferkeit ertragene Krankheit verloren. Der Trauergottesdienst für die in Sportkreisen und darüber hinaus sehr beliebte Mitbürgerin findet am Donnerstag, 22. August, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Lambertus in Erkelenz statt.