Leichtathletik : Hanßen und Ruppert - Hochschulmeister

Großartige Leistung in Schwäbisch Gmünd: Jonas Hanßen (l.) und Freddy Ruppert wurden Deutsche Hochschulmeister. Demnächst sind sie beim Läufermeeting in Pliezhausen am Start. Foto: Verein

Kreis Heinsberg Leichtathletik: Die beiden Athleten des SC Myhl LA setzen bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Schwäbisch Gmünd deutliche Ausrufezeichen. Die Wettkampfreise geht weiter - morgen sind sie in Pliezhausen am Start.

Von Jules Reinecke

Es waren schon imposante Auftritte der beiden Myhler Athleten, die für die Sporthochschule in Köln an den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Schwäbisch Gmünd an den Start gingen. Bereits morgens um 10.30 Uhr war der Start über 400 m Hürden der Männer, an denen Jonas Hanßen seinen Titel bereits zum dritten Mal zu verteidigen hatte. Und obwohl das Wetter der vorangegangenen Tage sich nicht hatte halten können, es wehte eine steife Brise bei 16 Grad, zeigte er eine starke Leistung. Mit starker Konkurrenz aus dem Bundeskader, Michael Adolf aus München, ging der Holzweiler ein scharfes Tempo an und setzte sich frühzeitig vom Feld ab. Selbst auf der Zielgeraden verringerte er sein Tempo nicht und erreichte das Ziel nach 50,85 sec. Damit hatte er das formulierte Ziel seines Trainers, sein zweites Rennen über diese Distanz unter 51,00 sec zu laufen, erfüllt. Und damit nicht genug, er nahm seinem Kaderkollegen noch mehr als zwei Sekunden ab (52,93) und holte den Titel eines Deutschen Hochschulmeisters nun schon zum vierten Mal in Folge.

Eine halbe Stunde später war sein Freund und Vereinskollege Freddy Ruppert an der Reihe. Mit weiteren sieben Konkurrenten stand er an der Startlinie des 800 m Laufes, und auch sein Ziel war es, den Titel zu gewinnen. Eindrucksvoll erreichte er dieses Ziel nach einer absolut verbummelten ersten Runde (62,18 sec) mit 1:55,63 min und hatte dabei noch ziemlich genau drei Sekunden Vorsprung vor der Konkurrenz. Auch Ruppert hatte sich an die Hinweise seines Trainers gehalten, in dem er bis 500 m nur agieren sollte um dann auf den letzten 300 m den Turbo zu zünden und die Konkurrenz vor eine nicht lösbare Aufgabe zu stellen. Für beide Athleten waren es die ersten fünfzig Prozent einer Wettkampfreise, die ihre Fortsetzung am kommenden Sonntag beim Läufermeeting in Pliezhausen findet, wo Hanßen 300 m Hürden und 150 m flach läuft. Ruppert startet über 1000 m und trifft dabei, ähnlich wie Hanßen, auf Topkonkurrenz aus dem In- und Ausland.



Einen Tag vorher steht Nina Schlösser am Start der Deutschen Langstreckenmeisterschaften über 5000 m der WU20 in Pliezhausen und darf sich der Anfeuerungsrufe ihrer Vereinskollegen sicher sein.

