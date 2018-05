Handball: Teams teilweise weit unter dem Saisonziel

Erkelenzer Land Handball: Saisonende bei den Herren. Bei der Jugend geht es noch um die HVN-Qualifikation.

Die letzten Spiele in der Landes- und Bezirksliga der Herren stehen an. Bis auf die Reserve des ASV halten alle ihre Klasse, jedoch teilweise unter dem Saisonziel. Im letzten Spiel fällt auch die Entscheidung, ob Rurtal absteigt.

Landesliga. In ihrem letzten Spiel sollten die Rurtaler noch einen Sieg einfahren. Gegen den letzten Platz und sicheren Absteiger der DJK Germania Oppum kann der ASV noch einmal aus allen Rohren feuern und so einen ähnlich hohen Sieg wie im Hinspiel einfahren. Nach den drei Niederlagen in den letzten Spielen wäre das ein guter Abschluss für die Saison. Mit einem Sieg am heutigen Abend wäre Platz acht noch greifbar, im Falle einer Niederlage könnte man auf elf abrutschen.