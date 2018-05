Leichtathletik : Gemeinsame Meisterschaften in Aachen

Kreis Heinsberg Nachdem es vier Jahre lang Regionsmeisterschaften zwischen den Kreisen Aachen, Düren, Euskirchen und Heinsberg gegeben hatte, stehen nun die ersten gemeinsamen Meisterschaften der Region Südwest auf dem Programm. Gleichgeblieben ist der Ort - das Aachener Waldstadion. An den beiden Wettkampftagen werden die Regionsmeister in den Klassen M/WU16/18/20 sowie Männer und Frauen in den Sprintdisziplinen und Weit- und Hochsprung ermittelt. Die Mittelstrecken 800 m und 1500 m stehen ebenso auf dem Programm wie die 4 x 100 m Staffeln in allen Klassen.

Eine weitere Neuerung bei den Regionsmeisterschaften stellt bei den Siegerehrungen die Ausgabe der Meisterschaftswimpel in Gold, Silber und Bronze dar, über die sich bei den Cross- und Hallenmeisterschaften die Aktiven sehr gefreut hatten. Allerdings sind an diesem Veranstaltungswochenende die Seniorinnen und Senioren nicht dabei. Deren Regionsmeisterschaften werden in Kürze während einiger Vereinsveranstaltungen im Regionsgebiet durchgeführt.

Wenn heute, am Samstag, das Meisterschaftsprogramm mit den 110 m Hürdenläufen der Männer, dem Diskuswerfen der MU20 sowie dem Kugelstoßen der MU16 und dem Hochsprung der WU16 beginnt, startet das Programm am morgigen Sonntag um 10 Uhr mit den 1500 m Läufen der Männer und MU20/18.

