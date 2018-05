Leichtathletik: Frederik Ruppert verbessert seinen Kreisrekord über 800 Meter

Wassenberg Leichtathletik: Im belgischen Oordegem stellt der Mittelstreckler des SC Myhl LA mit seiner Zeit von 1:50,77 Minuten eine neue Bestleistung für den Kreis auf.

Anschließend stand Jonas Kaspar am Start über die Stadionrunde, und auch er hinterließ erneut einen starken Eindruck. Seine vor zwei Wochen in Aachen aufgestellte Bestzeit verpasste er nur um zwei Hundertstelsekunden. Mit 51,11 Sekunden bestätigte er seine Bestzeit eindrucksvoll, wobei seine Renngestaltung deutlich aggressiver war. Danach kam die Zeit der Mittelstreckler: Freddy Ruppert und Jonas Völler liefen 800 Meter. Wenn man bedenkt, dass 193 Läufer in 16 Zeitläufen am Start des Vorprogramms standen, dann kann man sich auch vorstellen, welches Leistungsniveau bei diesem Läufermeeting vorhanden war. Ruppert startete im zweiten Lauf und zeigte einmal mehr, wie stark er in diesem Jahr ist: Immer im Vorderfeld laufend, schickte er sich nach der 500-Meter-Marke an, nach ganz vorne zu laufen. 120 Meter vor dem Ziel überholte Ruppert dann auch noch den letzten vor ihm laufenden Läufer und spurtete dem Ziel entgegen. Nach 1:50,18 Minuten verbesserte er nicht nur seinen Haus-, sondern auch seinen Vereinsrekord. Des Weiteren knackte er seinen vor einem Jahr an gleicher Stelle aufgestellten Kreisrekord von 1:50,77 Minuten. Fünf Läufe später stand Jonas Völler an der Startlinie, und auch er lief ein erstaunlich starkes Rennen, wenn er auch nicht ganz frei laufen konnte, weil die Positionskämpfe ihn immer wieder beschäftigten. Er erreichte das Ziel nach 1:54,52 Minuten und knackte damit seinen vor zwei Wochen aufgestellten Hausrekord. Doch was er da noch nicht wusste, war, dass er Ruppert den Vereinsrekord in der U 18 damit abgenommen hatte.