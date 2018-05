Reitsport: Traditionsturnier im Klostergarten

Erkelenz Reitsport: Zum 67. Mal lädt der Reit- und Fahrverein Erkelenz zum Reit- und Springturnier ein. Haus Hohenbusch bietet nach wie vor einen idealen Rahmen.

Das Turnier selbst bietet erneut ein Prüfungsangebot in allen Bereichen des Dressur- und Springsports - von der Führzügelklasse bis zur mittelschweren Klasse. Vor allem die Kinder sollen beim RFV Erkelenz behutsam ans Turniergeschehen herangeführt werden. Ihre Prüfungen sind immer ein Highlight, denn die Jüngsten erobern das Publikum Jahr für Jahr im Sturm. Auch die schon etwas erfahrenen Jugendlichen bekommen ihren Platz in den verschiedenen Wettbewerben, während es sportlich dann zur Sache geht in der Dressurprüfung der Klasse M am Samstag und Springprüfungen der Klasse M am Samstag und Sonntag. In diesem Jahr verzichtet der Verein bewusst auf Prüfungen der Klasse S, "die einen erhöhten Aufwand an Richtern, Helfern und Kosten bedeuten", sagt Vorsitzender Josef Küppers. Überhaupt solle das Turnier auch seinen familiären Charakter nicht verlieren.

Die Erkelenzer werden an den drei Turniertagen auch Platz für ein Showprogramm schaffen, so werden beispielsweise am Donnerstag die Voltigierer auf dem Platz sein, zu sehen sein wird auch eine Shettyquadrille. Am Samstag soll der erstmals angebotene Reiterflohmarkt die Besucher anlocken. Wer mitmachen will, meldet sich dazu bei Sabine Küppers, Telefon 0160 8336766. Verschiedene Kutschengespanne stellen sich am Sonntag dem Publikum vor. An allen Tagen beteiligt sich der Förderverein Haus Hohenbusch am Reitturnier und bietet den Besuchern interessante Führungen durch Haus Hohenbusch an.